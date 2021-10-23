Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при США». Они набрали 80,36 балла.

Вторыми идут россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 75,43 балла. Замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 72,63 балла.

Фигурное катание

Первый этап

Лас-Вегас (США)

Спортивные пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 80.36

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 75.43

3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) — 72.63

4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) — 68.87

5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 66.37

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 64.15

7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) — 60.16

8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 54.03