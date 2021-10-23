Книрим и Фрэйзер лидируют в короткой программе, Пепелева и Плешков — 2-е
04:45
Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер показали лучший результат после первой разминки в короткой программе на «Гран-при США». Они получили 66,37 балла.
Российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков набрали 64,15 балла и идут вторыми. Замыкают тройку американцы Челси Лю и Дэнни О'Ши.
Впереди выступления еще двух российских пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фигурное катание
«Гран-при США» (Skate America)
Пары
Короткая программа
После первой разминки
1. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 66,37
2. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 64,15
3. Челси Лю / Дэнни О'Ши (США) — 60,16
4. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 54,03
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