Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер показали лучший результат после первой разминки в короткой программе на «Гран-при США». Они получили 66,37 балла.

Российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков набрали 64,15 балла и идут вторыми. Замыкают тройку американцы Челси Лю и Дэнни О'Ши.

Впереди выступления еще двух российских пар: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание

«Гран-при США» (Skate America)

Пары

Короткая программа

После первой разминки

1. Алекса Книрим / Брэндон Фрэйзер (США) — 66,37

2. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) — 64,15

3. Челси Лю / Дэнни О'Ши (США) — 60,16

4. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 54,03