Российский фигурист Дмитрий Козловский после короткой программы пар на «Гран-при США» отметил, что это был не идеальный прокат. Козловский в паре с Александрой Бойковой стали вторыми, набрав 75,43 балла.

«Прокат получился рабочим, не скажу что это было идеально, но хорошо. Элементы были исполнены на достойном уровне. Это было непросто, так как наш первый старт в сезоне. Обычно мы входили в сезон иначе, у нас был промежуточный турнир. А тут сразу серьезный, ответственный турнир. Первый шаг пройден уверенно», — сказал Козловский в эфире «Первого канала».

«Адреналин? Иногда адреналин мешает — мы сегодня спотыкались», — добавила Бойкова.