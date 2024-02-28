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28 февраля, 19:33

Медведева, Туктамышева и Ягудин выступят на турнире «Русский вызов»

Руслан Минаев
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны участники турнира «Русский вызов».

Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Андрей Мозалев, Софья Муравьева, Мария Петрова/Алексей Тихонов, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Ксения Синицына, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Алексей Ягудин.

Запасными на турнире будут Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Макар Игнатов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Роман Савосин.

Турнир шоу-программ пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
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