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29 февраля, 12:40

Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева покинула съемки шоу «Это нормально?» после провокации со стороны зрителя.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций. Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — приводит РИА «Новости» слова ведущей шоу Ольги Бузовой.

Сообщается, что Медведева во время обсуждения темы «Нормально ли брать детей на вечеринку?» заявила, что это нормально, если на вечеринке нет возрастного ценза. Затем один из зрителей начал спорить и оскорблять присутствующих в зале. После этого Медведева ушла со словами: «Извините, я пошла».

Ведущими шоу «Это нормально?» являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Двум командам необходимо угадать, что жители страны считают нормальным, а что нет. Участники отвечают на пять остросоциальных вопросов.

Евгений Ершов и&nbsp;Ольга Бузова. Бывший соперник АЕ устроил драку в проекте Бузовой. Ершов перепутал ТВ-шоу с поп-ММА

Источник: РИА Новости
Евгения Медведева
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