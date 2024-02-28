Тарасова о бесплатном обучении фигуристов в школе Загитовой: «Это будет мотивировать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» заявление министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова о том, что одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой на льготной основе или бесплатно.

«Да, это, конечно, будет мотивировать. Когда школу построят, тогда посмотрим, как все пойдет. Условия хорошие», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Ранее Владимир Леонов сообщил, что Алина Загитова будет выполнять функции менеджера в своей школе в Казани.

21-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в женском одиночном катании (2018), чемпионка Европы (2018) и мира (2019).