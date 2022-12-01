Стали известны составы команд Мишина, Плющенко и Тутберидзе на чемпионат России по прыжкам

Стало известно, кто примет участие в чемпионате России по прыжкам. Тренеры Алексей Мишин, Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко определились с составами на турнир, сообщает пресс-служба Первого канала.

Команда Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Команда Плющенко: Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.

Команда Мишина: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко. Глеб Лутфуллин.

Чемпионат России начнется 3 декабря, в этот день на официальной жеребьевке станет известно, какие приглашенные звезды усилят каждую из наших команд. Завершатся соревнования 4 декабря.