Тренер Инна Гончаренко оценила физическую форму Александры Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала о готовности серебряного призера Игр в Пекине Александры Трусовой

«Трусова, слава Богу, здорова. У нее просто меняется тело. В связи с тем, что сейчас нагрузки не такие сильные, как были во время подготовки к Олимпиаде, организм тут же взял свое. Вы сами видите все эти возрастные изменения. Тут два варианта: либо она борется, либо она отпускает ситуацию — всё будет зависеть только от нее. Судя по тому, что она участвует в стартах и не брала официально никакой тайм-аут, значит, она пытается со своим телом сжиться. На втором этапе Саша уже выглядела лучше, чем в Сочи. Видно, что процесс идёт, но, я думаю, ей будет очень непросто», — цитирует Гончаренко Metaratings.ru.

18-летняя Трусова является первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип.