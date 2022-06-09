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Сегодня, 14:13

Варданян поддержал решение ISU сократить количество компонентов с пяти до трех

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество компонентов с пяти до трех.

На конгрессе ISU, который проходит в Пхукете с 6 по 10 июня, было принято решение о том, что со следующего сезона судьи будут оценивать три компонента: «композиция», «владение коньком» и «презентация».

«Абсолютно нормально, я поддерживаю, — приводит слова Варданяна Metaratings.ru. — Это упростит принятие решений для судей, они смогут более объективно оценивать выступления фигуристов. Не думаю, что будет деградация после такого решения, будут четко определяться позиции, по которым они будут судить. Раньше было расплывчато. Поэтому я считаю, что это нормально, и не только я, но и многие люди в области фигурного катания так считают, в том числе и в России».

Источник: https://metaratings.ru/news/vardanyan-podderzhal-reshenie-isu-sokratit-kolichestvo-komponentov-s-pyati-do-tryekh-1285803/
Фигурное катание
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