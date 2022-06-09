Косторная рассказала, что поменяла бы в правилах фигурного катания

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в большом видеоинтервью «СЭ» раскрыла, что ей больше всего нравится и не нравится в фигурном катании.

— Ты согласна с такой формулировкой — «Косторная — главная бунтарка страны»?

— До страны мне еще далеко, есть веселые кадры. Но в целом — почему нет? Если я не боюсь рисковать и независима от мнения окружающих.

— Побунтуем в фигурном катании. Есть ли что-то в нем, что тебя бесит?

— Да нет особо. Это же спорт, и правила уже пишу не я. Но я бы добавила больше театральности, которая запрещена. Это не про блестки на глазах, нет. Например, нельзя использовать реквизит, стулья те же, — только в показательных. С бортика можно начинать тоже только в них. Такие мелочи улучшили бы развитие фигурного катания. Обещали же сделать артистическую программу, где будет всего два прыжка и много хореографии. Что-то думают, думают, но до сих пор не сделали. Это было бы очень интересно.

— А что тебе больше всего нравится в фигурном катании?

— Мне оно нравится не как вид спорта, а как возможность реализовать себя, показывать свое «я» через программы, как искусство.