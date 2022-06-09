Президент «Самбо-70» Лайшев назвал чиновников ISU трусливыми людьми

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) сократить количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

«Надо как-то побеждать, а они не могут. На практике мы им доказываем не одно десятилетие, что самое лучшее качество фигурного катания у нашей страны. Наши одиночницы три Олимпиады подряд выигрывают золотые медали. Они не могут нас обыграть, и этим все продиктовано. Это слабые и трусливые люди, которые борются с нами такими способами.

Нужно делать альтернативный чемпионат и сохранять те правила, по которым фигурное катание развивалось семимильными шагами. 25 стран минимум мы могли бы добавить. Как, например, прошла художественная гимнастика «Кубок сильнейших». Ведь на самом деле, столько лет лидируя в художественной гимнастике, мы имеем право назвать это «Кубком сильнейших». У нас олимпийские чемпионы, мы задаем тон и моду. Мы должны задавать и правила в этом виде спорта, а остальные страны — к нам присоединяться", — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

ISU исключил из компонентов «связующие элементы», «артистизм» и «передачу музыки и образа», сохранив «построение программы» и «владение коньком». К этим двум компонентам добавили «презентацию», которая частично включает в себя функции исключенных «артистизма» и «передачи музыки и образа».