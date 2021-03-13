Сотникова прокомментировала переход Алены Косторной к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова в видеоблоге «СЭ» рассказала о своем отношении к возвращению Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы начала сезон с Евгением Плющенко и Сергеем Розановым, но после финала Кубка России приняла решение вернуться в «Хрустальный».

«Переход Косторной касается лично ученика и тренера. Все мы знаем, что Алена давно тренируется у Этери Георгиевны. Она ее вырастила и дала шанс на выступления на международной арене. Но не всегда отношения между учеником и тренером складываются так близко, как хотелось бы. Фигурист начинает искать, где ему будет лучше, пробует разные варианты. Переходит к другому тренеру, может быть, у него становится их два, три.

Тому, что происходит сейчас, множество причин. Много пишут о здоровье Алены. Нужно поправить ее здоровье, а потом начинать какую-то работу, чтобы подняться на ту ступеньку, где она была. Ей кажется, что там, где она была раньше, принимались лучше решения, может быть, ей просто хочется вернуться домой, в семью, в которой она была", — предположила Сотникова.

(Дмитрий Кузнецов)