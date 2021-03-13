Сотникова удивилась количеству фигуристок с четверными в группе Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в видеоблоге «СЭ» выразила поддержку 14-летней Майе Хромых, которая на прошедшем финале Кубка России впервые в карьере прыгнула два чистых четверных. Ранее она не считалась претенденткой на попадание в олимпийскую сборную, но на турнире она сенсационно заняла второе место, проиграв только Камиле Валиевой.

«Я хочу поддержать Майю Хромых, потому что переходить с юниорского на взрослый уровень — не всегдла просто и не у всех есть для этого психическая уравновешенность. У взрослых надо показывать не то что 100, а 200 процентов своих возможностей, чтобы заинтересовать и зрителей, и судей. Чтобы судейская бригада подошла к тренеру и сказала: «Вот эта девочка — классная!» Когда я смотрела финал Кубка России, она меня впечатлила. Почти все девочки Этери Георгиевны прыгают четверные, это не может не удивлять. Это большой труд, колоссальная работа на катке и в зале, трудно представить, сколько часов нужно провести на льду и в зале, чтобы собрать это всё и показать на соревнованиях.

Майе я желаю удачи, не теряться и исполнить свои желания", — сказала Сотникова.

(Дмитрий Кузнецов)