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Сотникова высказалась об эротической фотосессии Туктамышевой

15:10
Елизавета Туктамышева. Фото Maxim
Елизавета Туктамышева. Фото Maxim
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Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова в видеоблоге на «СЭ» выразила свое отношение к откровенным съемкам Елизаветы Туктамышевой в журнале Maxim.

«Я очень люблю Лизу Туктамышеву, она спортсменка с большой буквы, трудоголик. Сняться в журнале Maxim — ее решение. То, что она делает такой контент, не мешает ей отобраться на чемпионат мира. Ей это прибавляет сил и дает уверенность. Она прекрасно себя чувствует в своем теле и показывает всему миру, что она имеет право на такие съемки. Она может показать и тело, и шикарные прокаты. У меня лично к ней вопросов нет.

На чемпионате мира жду от Лизы отличных прокатов. Хочется, чтобы турнир подарил ей надежду и шанс попасть на Олимпийские игры", — сказала Сотникова в ответ на комментарии болельщиков.

(Дмитрий Кузнецов)

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