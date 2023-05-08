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Сегодня, 16:30

Шевченко — о решении год назад завершить карьеру: «Ситуация достигла критической точки — все зашло в тупик»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о причинах, по которым приняла год решение прекратить выступления в дуэте с Игорем Еременко и временно приостановить карьеру.

«Не могу выделить одну главную причину почему я тогда приняла решение уйти. Все сложилось так как сложилось. Это уже в прошлом. Никого не хочется винить, в этой ситуации и нет виноватых. Но те факторы, которые суммировались вместе дали по итогу такой результат. У меня были с прошлым тренерским штабом недопонимания, и моя ошибка была в том, что я не пыталась пойти на контакт. Выяснить что не так, поговорить. Как и тренеры. Взаимопонимание – ключевой момент.

В какой-то момент ситуация достигла критической точки и не было дальше ни сил, ни желания бороться, поскольку все зашло в тупик. Я поняла, что не хочу дальше так двигаться. А если у меня нет желания каждый день выходить на лед и работать, то ради чего все это терпеть? Можно терпеть до определенной точки, но результата так не будет», – сказала Шевченко.

Сейчас Софья выступает в дуэте с Андреем Ежловым в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Фигурное катание
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