Шевченко — об идее вернуться в паре с Ежловым: «Почувствовала в себе потенциал, который не успела реализовать»

Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о причинах, по которым приняла решение возобновить спортивную карьеру после годового простоя.

«Тренерская работа – это безумно интересно, и я думаю, что еще к ней вернусь. У меня есть много чего что я еще могу дать детям, много идей в голове и планов. Но чем больше я показывала на льду и объясняла, тем больше понимала сколько у меня еще потенциала и знаний, которые могу применить сама. Поэтому раз сейчас есть все условия чтобы вернуться, почему бы для начала не завершить все свои цели как спортсменке? А тренерство меня дождется. Я почувствовала в себе потенциал, который я не успела реализовать. И силы, чтобы его реализовать сейчас. Есть все условия, команда, партнер, так что надо действовать.

Да и потом начали шутить ребята. Соня, давай с нами, хватит отдыхать. Это все доходило до Елены Станиславовны. В какой-то момент мы с ней сидели в машине, ехали на соревнования. Обсудили, насколько это вероятно. Я ей сказала, что и правда об этом думаю. Восстановилась, чувствую в себе силы и скучаю по соревнованиям. Тогда она сказала мне что можно двигаться в этом направлении. Следующим этапом было сказать об этой идее партнеру. Андрей мне ответил, что готов, не боится, он тоже об этом думал. Подождали пока закончится сезон с предыдущей партнершей и как только он откатал последний старт встали в пару полноценно», – сказала Шевченко.

Отметим, что теперь Софья выступает в дуэте с Андреем Ежловым в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.