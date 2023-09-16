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Сегодня, 17:33

Софья Акатьева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)

Виктория Кравченко
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео короткой программы фигуристки Софьи Акатьевой в рамках контрольных прокатов сборной России.

Действующая чемпионка России еще летом была в гипсе из-за стрессововго перелома стопы. Свою короткую программу на новый сезон она представила под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Источник: https://www.1tv.ru/sport/kontrolnye-prokaty-sbornoy-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2023/korotkaya-programma/sofya-akateva-zhenshiny-korotkaya-programma-kontrolnye-prokaty-sbornoy-rossii-po-figurnomu-kataniyu-2023
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Софья Акатьева
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