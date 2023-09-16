Софья Акатьева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
Появилось видео короткой программы фигуристки Софьи Акатьевой в рамках контрольных прокатов сборной России.
Действующая чемпионка России еще летом была в гипсе из-за стрессововго перелома стопы. Свою короткую программу на новый сезон она представила под вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна.
Контрольные прокаты сборной России стартовали в субботу, 16 сентября. Завершатся они в воскресенье, 17 сентября. Выступления проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
Новости