«Со старта привозишь багаж проблем». Чемпион Европы Алиев — о том, почему не снимается с соревнований
Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о психологических проблемах, а также пояснил, почему не снимается со стартов.
— Решить психологические моменты, не участвуя в соревнованиях, практически невозможно. Как раз на соревнованиях всплывают моменты, которые очень важны. Когда ты просто работаешь над психологией, не можешь их прочувствовать, на старте они более видны. Приезжаешь со старта и привозишь багаж проблем, которые нужно вылечить за период до следующего старта или более важного старта.
Не снимаюсь я потому, что если мне дают этап «Гран-при», неважно, хоть я в плохой форме, нужно уметь по-разному во всех состояних выступать.
— Был ли запланирован двойной аксель в программе или это ошибка?
— Был не запланирован, это ошибка, моя. Если честно, сейчас, по быстрому анализу, начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать. В целом, я удовлетворен работой и очень рад, ккакоую получил вторую оценку, но это не предел, просто стартовый шаг.
— Завтра ждать четверной лутц?
— Запланированный контент — лутц и тулуп, два четверных.
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19.11.2021