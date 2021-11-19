Чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о психологических проблемах, а также пояснил, почему не снимается со стартов.

— Решить психологические моменты, не участвуя в соревнованиях, практически невозможно. Как раз на соревнованиях всплывают моменты, которые очень важны. Когда ты просто работаешь над психологией, не можешь их прочувствовать, на старте они более видны. Приезжаешь со старта и привозишь багаж проблем, которые нужно вылечить за период до следующего старта или более важного старта.

Не снимаюсь я потому, что если мне дают этап «Гран-при», неважно, хоть я в плохой форме, нужно уметь по-разному во всех состояних выступать.

— Был ли запланирован двойной аксель в программе или это ошибка?

— Был не запланирован, это ошибка, моя. Если честно, сейчас, по быстрому анализу, начал к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать. В целом, я удовлетворен работой и очень рад, ккакоую получил вторую оценку, но это не предел, просто стартовый шаг.

— Завтра ждать четверной лутц?

— Запланированный контент — лутц и тулуп, два четверных.