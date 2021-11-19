Кагияма лидирует после короткой программы на «Гран-при» Франции, Алиев — пятый
На «Гран-при» Франции завершилась короткая программа в соревнованиях мужчин.
Первое место занимает японец Юма Кагияма. Он набрал 100,64 балла. На втором месте представитель Латвии Денис Васильев (89,76). Третья позиция у американца Джейсона Брауна (89,39).
Россиянин Дмитрий Алиев занимает пятое место (85,05). Его соотечественники Артур Даниелян (76,81) и Андрей Мозалев (68,77), соответственно, на восьмом и девятом месте.
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Internationaux de France
Мужчины
Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 100,64
2. Денис Васильев (Латвия) — 89,76
3. Джейсон Браун (США) — 89,39
4. Сун Сато (Япония) — 87,82
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 85,05
6. Киган Мессинг (Канада) — 85,03
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,47
8. Артур Даниелян (Россия) — 76,81
9. Андрей Мозалев (Россия) — 68,77
10. Ромен Понсар (Франция) — 66,38
11. Габриэль Франгипани (Италия) — 66,33
12. Кевин Аймо (Франция) — 63,98
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