На «Гран-при» Франции завершилась короткая программа в соревнованиях мужчин.

Первое место занимает японец Юма Кагияма. Он набрал 100,64 балла. На втором месте представитель Латвии Денис Васильев (89,76). Третья позиция у американца Джейсона Брауна (89,39).

Россиянин Дмитрий Алиев занимает пятое место (85,05). Его соотечественники Артур Даниелян (76,81) и Андрей Мозалев (68,77), соответственно, на восьмом и девятом месте.

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Internationaux de France

Мужчины

Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 100,64

2. Денис Васильев (Латвия) — 89,76

3. Джейсон Браун (США) — 89,39

4. Сун Сато (Япония) — 87,82

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 85,05

6. Киган Мессинг (Канада) — 85,03

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 84,47

8. Артур Даниелян (Россия) — 76,81

9. Андрей Мозалев (Россия) — 68,77

10. Ромен Понсар (Франция) — 66,38

11. Габриэль Франгипани (Италия) — 66,33

12. Кевин Аймо (Франция) — 63,98