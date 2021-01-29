Слуцкая считает, что у российских фигуристок не будет соперников на ЧМ-2021

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировал «СЭ» новость о том, что чемпионат мира пройдет в запланированные сроки. Турнир должен пройти в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Решение абсолютно верное. В прошлом году чемпионат мира не проводился. В этом году международных соревнований вообще нет. Чтобы не добить наш спорт, приняли правильное решение о его проведении. Вопрос только в том, что сейчас все страны находятся в совершенно различных условиях. У некоторых жёсткий локдаун, где-то люди могут тренироваться, но не в полной мере. Самые лучшие условия сейчас в России. Мы этому очень рады.



На сегодняшний день у российских фигуристок нет соперников. Борьба будет внутри нашей страны за весь пьедестал почета», — отметила Слуцкая.

Ранее, 29 января, Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки.

(Анастасия Пастернак)