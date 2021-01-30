ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Сын Плющенко заявил, что будет копить на «Гелендваген»

10:15
Александр Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Александр Плющенко, сын бывшего фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал в Instagram новый ролик, в котором рассказал о машине своей мечты.

«Я буду выступать только за доллары, настоящие. Я на «Гелендваген» буду копить. Знаю, что доллары бывают игрушечные. Полосочка есть фиолетовая — значит, настоящие, а если нет, то... Попробуйте только подсунуть ненастоящие!» — сказал Плющенко в видео.

Публикация от Alex Plushenko (@gnomgnomych)

26 января адвокат Александр Добровинский сообщил «СЭ», что Александр Плющенко пройдет повторную судебно-психиатрическую экспертизу на синдром Аспергера. В прошлом году «СтарХит» опубликовало заметку, в которой говорилось, что что Плющенко-младший может страдать синдромом Аспергера. Мать ребенка, продюсер Яна Рудковская подала в суд на издание.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир