Слуцкая считает справедливым формирование состава сборной на ЧМ-2021 после Кубка России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала «СЭ» критерии отбора российских спортсменов на чемпионат мира-2021 в Швеции. 29 января президент ФФКР Александр Горшков заявил, что состав будет определен по результатам Кубка России.

«Из-за коронавируса многие наши ведущие спортсмены не смогли принять участие в чемпионате России, поэтому дальнейшим отбором должен быть финал Кубка России, где будут смотреть форму наших лидеров. Чемпионы России прошли автоматически, а судьба второго и третьего места в сборной будет решаться именно на этом турнире, — сказала Слуцкая. — В прошлый раз была похожая ситуация, когда по итогам соревнований решали судьбу третьего номера. Тогда отобралась Евгения Медведева. Формировать состав после Кубка России — справедливо, у нас будут достаточно серьезные соревнования, волнительные».

По мнению Слуцкой, командный турнир, который пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля, будет хорошей подготовкой перед Кубком России и чемпионатом мира. Спортсмены будут держать себя в форме, кто-то может опробовать новые элементы.

«Это новый формат для России, внутри нашей страны такие соревнования еще не проходили. Спортсмены будут морально устойчивы, немного сбросят тот стресс, который нарастает из-за того, что нет соревнований, поэтому эти старты в любом формате очень важны», — отметила фигуристка.

ЧМ по фигурному катанию должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

(Анастасия Пастернак)