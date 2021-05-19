Слуцкая рассказала, почему фигуристки не выступают на соревнованиях с распущенными волосами

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему фигуристки не выступают с распущенными волосами.

«Никогда на соревнованиях вы не увидите девочек с распущенными волосами. Все должно быть аккуратно убрано без шпилек (они вываливаются) и покрыто лаком. Иначе волосы будут попадать в глаза, закрывать обзор, щекотать лицо. В общем, это очень неудобно.

К слову, даже длинный хвост недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Поэтому его тоже подбирают в пучок. Кто-то еще плетет косы, а кто-то просто коротко стрижется.

Кстати, моя стрижка в юности была короткой именно из-за фигурного катания. Мне не нравились хвосты. А еще раньше считалось, что такая стрижка делает тебя взрослее», - написала Слуцкая в Instagram.