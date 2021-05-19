Жулин рассказал про новую программу Синициной и Кацалапова под музыку Рахманинова

Александр Жулин, тренер выступающих в танцах на льду российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал о новой произвольной программе спортсменов. Он отметил, что будет использована музыка Рахманинова.

«Это точно будет Рахманинов, — цитирует Жулина сайт ФФККР 19 мая. -Что за музыка конкретно не скажу, потому что сами до конца не определились. Я ненавижу музыку кусками, да и Рахманинов самодостаточен, но по правилам нужна смена ритма, настроения и в этой программе идеально ляжет еще один кусок. Если вы обратили внимание, мы так делаем уже третий год: Дворжак, вставка Эйнауди и снова Дворжак до конца. В Бахе то же самое с вкраплением Крейслера. Когда мой друг скрипач Эдгар Акопян прислал мне музыкальный отрывок Крейслера, я спросил: где раскопал? Потому что меня достали со всеми «Призраками оперы», прочими, а тут музыка, которая идеально легла.

Поэтому и в постановке новой произвольной оставим тот же принцип: мощная музыка, которая займет главенствующее место, и потом на хореодорожку, лифты возьмем другой кусок, пока не скажу, какой, потому что не определился. Конечно, мне очень нравилась та программа под Рахманинова, которую ребята катали в прошлом олимпийском сезоне, но в тот момент они к ней были не совсем готовы. Эта будет другая музыка. И они, уже взрослая зрелая пара, смогут иначе Рахманинова скатать. Да и потом олимпийский год — русская пара, русский композитор и настолько гениальная музыка, должно получиться».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы мира и Европы, серебряные призеры чемпионата мира.