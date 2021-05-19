Тарасова: «Вижу, что Плющенко хочет стать тренером. Но не может так быть, что сегодня захотел, а завтра – на»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о работе Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

«Я вижу, что Женя (Плющенко) хочет стать тренером. А Этери Тутберидзе – уже великий, выдающийся тренер. У нас не может так быть, что сегодня ты захотел, а завтра – на. Нет, это путь, это свои тренировки, это долгий и тяжелый путь наверх. Это школа. Поэтому я не могу сказать еще о нем, что он тренер.

Этери – это выдающийся тренер современности. Мы ждем ее учениц, ее побед. И надеемся, что на Олимпийские игры она нам обязательно что-то предложит.

Говорить, что школа на школу – это неправильно. Здесь (у Тутберидзе) есть школа, она работает не год, не два, не 10 лет. А там есть только первый год желания стать. Это разные вещи. Дай бог, чтобы Плющенко сейчас начал, а через 10 лет он стал.

То, что Косторная обратно к Тутберидзе ушла, – это самое умное, что она могла сделать», - сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель семи золотых медалей чемпионатов Европы. В 2017 году он объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко», где он планирует тренировать молодых фигуристов.