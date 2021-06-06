Слуцкая рассказала, как диета фигуристов может повлиять на их технику

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о питании фигуристов.

«Конечно, все фигуристы обязательно следят за весом. Любые набранные 200-300 граммов сильно влияют на технику. В обычной жизни мы этого не замечаем, а вот на льду все видно.

Сейчас некоторые тренеры проводят взвешивание чуть ли не через день. В мое время нас взвешивали каждое утро понедельника, чтобы в воскресенье мы не наедались шашлыками.

Нужно было, чтобы фигурист оставался в своем весе на протяжении всего сезона. И у всех были свои методы: кто-то ел мало, кто-то не ел вообще. Я, например, перед чемпионатом мира в 2005 году за весь день съедала только тарелку супа и столовую ложку икры. Мне этого хватало. Хотя, конечно, это было неправильно. Раньше вообще все думали, что чтобы похудеть, нужно перестать есть. Но по итогу без еды вообще нет сил.

Еще очень сложно худеть во время переходного возраста, а большинство фигуристов сталкиваются с такой необходимостью. Из-за гормональных изменений сильно меняется тело. Вес может оставаться одним и тем же, а вот внешний вид меняется.

Поэтому вес — одна из больных тем для фигуристов. За легким и изящным катанием стоят постоянные ограничения в еде", — написала Слуцкая в Instagram.