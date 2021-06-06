Фигуристка Бойкова опубликовала фото в черном купальнике у бассейна
6 июня 2021, 14:33
Российская фигуристка Александра Бойкова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.
В сторис 18-летняя спортсменка показала снимок в черном купальнике.
«Мы дожили до выходного», — написала на фотографии Бойкова.
Фигуристка выступает в парном катании вместе с Дмитрием Козловским. В 2020 году дуэт стал чемпионом Европы.
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
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