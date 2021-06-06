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Фигуристка Бойкова опубликовала фото в черном купальнике у бассейна

6 июня 2021, 14:33
Александра Бойкова. Фото Instagram Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
Александра Бойкова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Александра Бойкова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

В сторис 18-летняя спортсменка показала снимок в черном купальнике.

«Мы дожили до выходного», — написала на фотографии Бойкова.

Фигуристка выступает в парном катании вместе с Дмитрием Козловским. В 2020 году дуэт стал чемпионом Европы.

Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram
Сторис Александры Бойковой. Фото Instagram

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