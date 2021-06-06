Фигуристка Бойкова опубликовала фото в черном купальнике у бассейна

Российская фигуристка Александра Бойкова в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

В сторис 18-летняя спортсменка показала снимок в черном купальнике.

«Мы дожили до выходного», — написала на фотографии Бойкова.

Фигуристка выступает в парном катании вместе с Дмитрием Козловским. В 2020 году дуэт стал чемпионом Европы.