Популярная актриса, певица и телеведущая Анна Семенович объяснила, почему раньше занималась фигурным катанием.

«Почти 20 лет я занималась фигурным катанием, это очень красивый вид спорта. За каждым грациозным движением на льду стоит большой труд! Я попала в спорт из-за болезни. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в зимний вид спорта и выбор пал на фигурное катание. Никто тогда и не думал, что я добьюсь больших успехов в спорте.

Меня часто спрашивают, отдам ли я своего ребенка в спорт? Конечно, я хочу, чтобы мой ребенок учился трудиться с детства, но для меня важно, чтобы он получал удовольствие от процесса. Для этого подойдет любительский спорт, он точно будет полезен для здоровья и досуга», — написала Семенович в Instagram.

Анна Семенович в паре с Владимиром Федоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах.