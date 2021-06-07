Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Семенович объяснила, почему раньше занималась фигурным катанием

09:26
Анна Семенович. Фото Instagram
Анна Семенович. Фото Instagram
Теги:

Популярная актриса, певица и телеведущая Анна Семенович объяснила, почему раньше занималась фигурным катанием.

«Почти 20 лет я занималась фигурным катанием, это очень красивый вид спорта. За каждым грациозным движением на льду стоит большой труд! Я попала в спорт из-за болезни. Врачи посоветовали родителям отдать ребенка в зимний вид спорта и выбор пал на фигурное катание. Никто тогда и не думал, что я добьюсь больших успехов в спорте.

Меня часто спрашивают, отдам ли я своего ребенка в спорт? Конечно, я хочу, чтобы мой ребенок учился трудиться с детства, но для меня важно, чтобы он получал удовольствие от процесса. Для этого подойдет любительский спорт, он точно будет полезен для здоровья и досуга», — написала Семенович в Instagram.

 

Анна Семенович в паре с Владимиром Федоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах.

Читайте также

В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины с контурами страны
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана
Канада, прости, что смеялись над тобой! Команда ноунеймов выиграла чемпионат мира
Джокович прошел в 1/4 финала Roland Garros на отказе Музетти

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд