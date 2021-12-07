Скопцова и Алешин победили на турнире в Венгрии

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место на Кубке Санта-Клауса в Венгрии.

За произвольный танец пара получила 118,24 балла. По сумме выступление они набрали 199,41 балла.

Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (177,81). Замкнули тройку Холли Харрис и Джейсон Чан из Австралии (172,84).

Еще одна российская пара — Влада Павленина и Александр Алексанян занимает пятое место (155,45).