Скопцова и Алешин победили на турнире в Венгрии
20:37
Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место на Кубке Санта-Клауса в Венгрии.
За произвольный танец пара получила 118,24 балла. По сумме выступление они набрали 199,41 балла.
Второе место заняли Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (177,81). Замкнули тройку Холли Харрис и Джейсон Чан из Австралии (172,84).
Еще одна российская пара — Влада Павленина и Александр Алексанян занимает пятое место (155,45).
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