Рудковская объяснила, почему решила ответить Тарасовой

Известный продюсер, жена фигуриста и тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская объяснила, почему решила отреагировать на слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова заявила, что не видит потенциала в сыне Рудковской — Александре (Гном Гномыч). Рудковская в интервью «СЭ» жестко ответила Тарасовой на ее скепсис. После этого заслуженный тренер СССР заявила следующее: «Кто такая Яна Рудковская, чтобы ей отвечать?»

«Уже 3 сутки не утихает история, связанная с интервью Татьяны Анатольевны Тарасовой,которая на федеральном канале упоминала меня (в весьма странном контексте),моего мужа и нашего 8-летнего сына.Я ей была вынуждена ответить по 2 причинам:во-первых, в некоторых своих ответах она давала совершенно неправдивую инфо,тем самым вводив телезрителей в заблуждение.Во-вторых, она давала оценку нашему 8-летнему сыну,что я тоже считаю некорректным.Я и мой муж ко всем относимся с уважением и никого не трогаем, но всё время трогают нас. На вопрос Татьяны Анатольевны журналисту о том, кто я такая, я доношу инфо-я совладелец частной академии Ангелы Плющенко,продюсер и совладелец всех ледовых шоу Евгения Плющенко,менеджер и партнёр в бизнесе Димы Билана,Гр Градусы, Юлианны Карауловой.Больше 15 лет вхожу в 20-ку самых популярных и цитируемых женщин России. Единственный продюсер в России,которая вместе с Димой Биланом выиграла Евровидение, мама 4 сыновей,в том числе того самого мальчика, который как кость в горле даже у такого уважаемого тренера. Я понимаю,ч то сейчас всем нужны рейтинги, но давать оценку будущей спортивной карьере нашему 8-летнему сыну в эфире передачи,как минимум,считаю не этично.Выйдет он на юниорские старты — говорите,что хотите! Понимаю,что раньше в советских спорт-школах можно было так унижать детей,но сейчас другое время!И многие не менее уважаемые тренеры со всего мира, с которыми общается мой муж, категорически не согласны с такой точкой зрения относительно Саши.

Этот пост я пишу для того,чтобы донести следующее — я всегда встану на защиту своей семьи и своих детей,кто бы ни был мой оппонент! В независимости от его заслуг,статуса и прочих регалий.Даже таким людям нужно думать,что и про кого они говорят,тем более если это касается детских чувств и переживаний.Думаю,что все мамы меня поймут, да думаю и папы, и бабушки, и дедушки тоже! Прошу СМИ более не доставать всех по этому вопросу! Заранее благодарна! — написала Рудковская.