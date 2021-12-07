Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером в 16 лет
19:17
16-летняя фигуристка Алена Канышева стала тренером в «Лиге фигурного катания».
Сообщается, что фигуристка работает со старшей и младшей спортивной группой вместе с тренерами Глушак Полиной Юрьевной и Беляковым Максимом Сергеевичем
Ранее Канышева выступала в женском одиночном катании в группе Этери Тутберидзе. В 2018 году она завершила карьеру в одиночном катании и перешла в танцы на льду.
В сезоне-2021/22 Канышева выступала в паре с Андреем Пылиным.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CXLiGPaoSsV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7edb1187-7af3-4fd7-a0cd-1842c5cfcdaa
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