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Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером в 16 лет

19:17
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16-летняя фигуристка Алена Канышева стала тренером в «Лиге фигурного катания».

Сообщается, что фигуристка работает со старшей и младшей спортивной группой вместе с тренерами Глушак Полиной Юрьевной и Беляковым Максимом Сергеевичем

Ранее Канышева выступала в женском одиночном катании в группе Этери Тутберидзе. В 2018 году она завершила карьеру в одиночном катании и перешла в танцы на льду.

В сезоне-2021/22 Канышева выступала в паре с Андреем Пылиным.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXLiGPaoSsV/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7edb1187-7af3-4fd7-a0cd-1842c5cfcdaa

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Екатерина Савостина все материалы автора
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