Бывшая ученица Тутберидзе стала тренером в 16 лет

16-летняя фигуристка Алена Канышева стала тренером в «Лиге фигурного катания».

Сообщается, что фигуристка работает со старшей и младшей спортивной группой вместе с тренерами Глушак Полиной Юрьевной и Беляковым Максимом Сергеевичем

Ранее Канышева выступала в женском одиночном катании в группе Этери Тутберидзе. В 2018 году она завершила карьеру в одиночном катании и перешла в танцы на льду.

В сезоне-2021/22 Канышева выступала в паре с Андреем Пылиным.