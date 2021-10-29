Skate Canada, женщины: порядок выхода на лед в короткой программе

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день женщины представят короткие программы.

Начало — 04.45 по московскому времени (30 октября). Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная.

Первая разминка

1. Маи Михара (Япония)

2. Элисон Шумахер (Канада)

3. Мана Кавабе (Япония)

4. Эмили Баусбак (Канада)

5. Маделин Скиза (Канада)

6. Вакаба Хигучи (Япония)

Вторая разминка

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

8. Камила Валиева (Россия) — 5.44

9. Алиса Лью (США)

10. Алена Косторная (Россия) — 5.57

11. Карен Чен (США)

12. Елизавета Туктамышева (Россия) — 6.09