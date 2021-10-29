Skate Canada, танцы на льду: порядок выхода на лед дуэтов
В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 03.00 по московскому времени (30 октября).
Россию на турнире представят два дуэта: Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
Первая разминка
1. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада)
2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 3.13
3. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 3.19
4. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)
5. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
6. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)
7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
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