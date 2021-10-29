Skate Canada, танцы на льду: порядок выхода на лед дуэтов

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 октября, в Ванкувере начнется второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

В первый соревновательный день танцоры представят свои ритм-танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала. Начало — 03.00 по московскому времени (30 октября).

Россию на турнире представят два дуэта: Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Первая разминка

1. Хэйли Сэйлз — Николас Вомстикер (Канада)

2. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Россия) — 3.13

3. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 3.19

4. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США)

5. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

6. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада)

7. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания)

8. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

9. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)