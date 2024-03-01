Бывшая фигуристка Усачева вошла в тренерский штаб Железнякова

Хореограф Алексей Железняков в своей соцсети рассказал, что российская фигуристка Дарья Усачева вошла в тренерский штаб студии AJ.

Сборы студии Железнякова пройдут в Ростовской области с 3 по 14 июня.

В тренерский состав студии вошли Железняков, Усачева, тренер Артем Зеленовский и фигуристка Виктория Нестерова.

17-летняя спортсменка является бывшей ученицей тренера Этери Тутберидзе. В феврале в прокат вышел фильм «Лед-3», в котором Усачева сыграла саму себя и была дублершей главной героини.