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1 марта, 14:35

Бывшая фигуристка Усачева вошла в тренерский штаб Железнякова

Виктория Кравченко
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф Алексей Железняков в своей соцсети рассказал, что российская фигуристка Дарья Усачева вошла в тренерский штаб студии AJ.

Сборы студии Железнякова пройдут в Ростовской области с 3 по 14 июня.

В тренерский состав студии вошли Железняков, Усачева, тренер Артем Зеленовский и фигуристка Виктория Нестерова.

17-летняя спортсменка является бывшей ученицей тренера Этери Тутберидзе. В феврале в прокат вышел фильм «Лед-3», в котором Усачева сыграла саму себя и была дублершей главной героини.

15 февраля она сообщила, что решила стать тренером.
Фигурное катание
Алексей Железняков
Дарья Усачева
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