Фигурное катание
Гран-при России Новости Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 12:00

Российский врач выиграл суд у Зеппельта. Немца обязали сделать опровержение

Суд удовлетворил иск врача фигуристов Шветского к журналисту Зеппельту
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Филипп Шветский, Хайо Зеппельт.
Фото Global Look Press, «СЭ»
Филипп Шветский, работавший со сборной России по фигурному катанию, доказал, что его оклеветали.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск спортивного врача Филиппа Шветского к журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Истец заявил, что опроверг в суде слова Зеппельта о том, что бывший врач сборной России по фигурному катанию является «представителем допинговой государственной системы, возможном рецидивистом и виновном в допинг-случае с Камилой Валиевой». Знаменитому борцу за чистый спорт из Германии предложено добровольно опубликовать опровержение в интернете и на ARD, а также заплатить Шветскому символическую компенсацию в один рубль.

Филипп Шветский. «Не могу остаться козлом отпущения». Почему врач сборной пошел в суд?

Создал негативное общественное мнение

Шветский подал иск к Зеппельту и каналу ARD 26 июля 2023 года поводу видео, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на возможную причастность специалиста к попаданию запрещенного вещества в организм Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. В олимпийском сезоне Шветский работал в том числе с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева, и даже иногда сопровождал юную звезду на соревнованиях. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что в допинг-пробе фигуристки, которая была взята на чемпионате России в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Врач Филипп Шветский.
Филипп Шветский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«До сих пор в публикациях пишут «врач Валиевой и Тутберидзе», но я никогда не был ничьим врачом — в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт, — уточнил свой статус Шветский в интервью ТАСС. — На данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки «бывший врач сборной» вызывают вопросы. Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление».

Филипп Шветский, Камила Валиева. Врач из команды Тутберидзе судится с Зеппельтом. Как это поможет Валиевой?

В заявлении Шветского, поданном в суд в июле 2023 года, указывалось, что Зеппельт «лживой информацией намеренно запутал следствие в отношении положительных допинговых проб и создал негативное общественное мнение» в отношении известного спортивного врача. Речь идет об одной из первых публикаций немецкого журналиста по теме допингового скандала с Камилой Валиевой. 11 февраля 2022 года, через день после сообщения о допинге в пробе Камилы Валиевой, Зеппельт в своем фильме сообщил, что получил от русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский «не такой уж безгрешный», и напомнил об участии врача в допинговом деле российских гребцов перед Олимпиадой 2008 года в Пекине.

Журналист ARD Хайо Зеппельт.
Хайо Зеппельт.
Фото Global Look Press

Удалось разобраться в себе

«Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту. Нам хватило опровергнуть пять домыслов — на телеканале и в печатной версии, которая распространилась по всему миру, — приводит слова врача РИА «Новости». — С учетом моих доказательств суд полностью удовлетворил мои требования и обязал Зеппельта опровергнуть свои факты и взыскать с него в пользу меня 1 рубль. Я хочу сказать Хайо спасибо за возможность мне лично разобраться в ситуации, которая была 20 лет назад, в ситуациях в Сочи, Братиславе, Пекине. Мне удалось разобраться и в себе, и в ситуациях. И понять, как все было на самом деле».

Филипп Шветский и&nbsp;Камила Валиева. «Единственным выходом было взятие вины на себя». История врача, от которого якобы отказалась Тутберидзе

«Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствии нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему. Или обратить внимание на мою работу на Олимпиаде в Пхенчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать», — приводит слова Шветского ТАСС.

Хайо Зеппельт на новый вердикт пока не отреагировал. Ранее немецкий журналист заявлял, что не получал повестки в суд, однако адвокат Шветского опровергал это утверждение. Впрочем, перспективы появления скандального немецкого журналиста в Москве изначально были минимальны. Еще в 2018 году он категорически отказался приезжать в нашу страну на чемпионат мира по футболу — якобы из-за визовых проблем и опасений за свою безопасность после публикаций о легкой атлетке, которые ввергли российский спорт в крупнейший в истории допинговый скандал. В ноябре прошлого года во время процесса в Никулинском суде истец подчеркивал, что предпочел бы живое общение с ответчиком.

Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поиск истины, а не сокрытие фактов

Вердикт по иску Шветского к Зеппельту озвучен накануне оглашения решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой, которое ожидается в феврале. Навряд ли мнение московского судьи как-то повлияет на арбитров в Лозанне, но теперь у российской стороны есть моральное право ссылаться в том числе на независимый официальный орган. Это важно в условиях, когда участникам процесса в CAS запрещено комментировать итоги слушаний. Ранее врач в интервью ТАСС допустил довольно странный комментарий по поводу версии о случайном попадании триметазидина в организм Валиевой через стакан дедушки спортсменки, принимавшего кардиологические препараты.

Камила Валиева. В «деле Валиевой» вскрылись новые факты. Суд не успел их переварить

«Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову», — говорил Шветский. Также врач заявил, что версия попадания в организм Валиевой запрещенного вещества через биологически активные добавки является несостоятельной. «Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках, — приводил слова врача ТАСС в июле прошлого года. — Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна».

Весной нынешнего года Шветский подал в тольяттинский суд иск на издание «Угол зрения». Врач был недоволен материалом, в котором его называли «Доктор Допинг». Это был заголовок статьи, опубликованной в газете. Шветский требовал опровержения и символической компенсации в один рубль. «Я не могу себе позволить остаться козлом отпущения, не могу работать, роняя тень на своих работодателей и спортсменов, чтобы их могли упрекнуть из-за меня, поэтому необходим открытый диалог — не сокрытие информации и фактов, а поиск истины», — объяснил он свой поход в суд. Дело решилось в досудебном порядке. «Угол зрения» удалил статью и опубликовал опровержение.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Хайо Зеппельт
8
14
Читайте также
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юную фигуристку госпитализировали прямо с соревнований. Она докатала программу после страшного падения

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости