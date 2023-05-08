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Сегодня, 18:00

Шевченко — о признании в подкупности судей: «Мы все прошли через подобное и у многих из-за этого не задалась карьера»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о том какую реакцию вызвало ее интервью о системах предварительной договоренности тренеров с судьями в танцах на льду.

Год назад Шевченко рассказала о случаях подкупа судей, а также обвиняла своих бывших специалистов Ирину Жук и Александра Свинина в намеренных просьбах арбитров занизить оценки ее паре с Игорем Еременко в пользу других дуэтов группы.

«Мне говорили, что это интервью активно обсуждают, другие специалисты комментируют мои слова... Но я не читала ни прессу, ни интернет. Читала только то, что мне писали лично или говорили близкие. Не было ни одного негативного отзыва даже в соцсетях. Невероятное количество спортсменов сказали мне спасибо. Потому что уже невозможно это было терпеть.
Мы ведь все через подобное прошли. И у каждого по десять знакомых, у кого карьера не состоялась из-за таких нюансов. И мне захотелось честно от души рассказать все так как есть. И коллеги приняли это положительно. Даже моим родителям звонили и писали родители других спортсменов с благодарностью. Здорово, что хоть кто-то это сказал.

А критики... Мы видим мир таким, какими сами являемся внутри. Мир – зеркало, в нем – наше отражение. Люди вольны считать так как они считают. Каждый видит эту ситуацию по-разному, но в моем окружении мои слова нашли отражение. Потому что со мной были единомышленники. Они видят мир также как и я. Не было задачи понравится всем, ее в принципе быть не может», – сказала Шевченко.

Софья решила возобновить карьеру в паре с Андреем Ежловым и теперь тренируется в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.

Фигурное катание
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