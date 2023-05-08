Волков рассказал об отношении к желанию спортсмена выступать под другим флагом

Тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о своем отношении к инициативе спортсменов начать выступать под другим флагом ради международных соревнований.

«Спокойно ли отношусь к желанию спортсмена начать выступать под другим флагом? Конечно, абсолютно спокойно. Я прекрасно их понимаю. Потому что основная цель любого спортсмена — Олимпиада, чемпионат мира или что-то такое серьезное. Мы говорим про спорт высших достижений, естественно. Если из-за политической ситуации спортсмен лишается того, к чему он шел всю свою жизнь, то это ужасно. Это мы говорим про обычных спортсменов. А есть паралимпийцы. Это вообще недопустимая ситуация. Я их часто вижу, это безумно сильные люди, у многих кроме спорта ничего не осталось. Для них это жизнь, у них ее забирают. Спорт не должен быть связан с политикой. А если спортсмен может в такой ситуации выступать за другую страну, почему нет. Обвинять его в предательстве родины в таком случае — абсолютный бред. Он для родины уже принес медали, и он будет продолжать. В первую очередь, спортсмен выступает для себя. Если он может стать чемпионом мира, выступая за другую страну, почему нет. Другого шанса может не быть, а жизнь одна», — приводит слова Волкова «Спорт День за Днем».

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Совет ISU рассмотрит вопрос возвращения россиян к соревнованиям в июне или октябре 2023 года.