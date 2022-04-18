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«Зная ее развязный язык, я не удивлена, но это неприятно». Леонова — о словах с Косторной

Леонова прокомментировала нецензурные высказывания чемпионки Европы Косторной
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ прокомментировала высказывание чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной в закрытом Telegram-канале.

«Я считаю, что фигурист, да и любой спортсмен, должен быть в первую очередь интеллигентным, скажем так, следить за языком. Все-таки это публичная личность. Алена Косторная — чемпионка Европы, и даже в закрытом канале, где ты не знаешь, чего ожидать, конечно, такое неприемлемо. Зная развязный ее язык, я особо не удивлена, но параллельно это неприятно», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

17 апреля в Сеть попало видео с нецензурными высказываниями Алены Косторной из закрытого Telegram-канала. Там она нецензурно и в шуточной форме высказывалась о себе, а также рассказала о падении Евгения Семененко на шоу в Санкт- Петербурге. Позднее Алена в соцсетях пояснила, что данное видеосообщение предназначалось для ее круга общения, но кто-то распространил его вне закрытого чата без ее ведома и согласия.

Алена Косторная
Алена Леонова
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