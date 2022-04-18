Канадская журналистка Смит: «Без россиянок на юниорском ЧМ виден класс других спортсменок»

Канадская журналистка рассказала о преимуществах юниорского ЧМ без российских фигуристок

Канадская журналистка Беверли Смит прокомментировала отсутствие российских фигуристок на прошедешем юниорском чемпионате мира в Таллине.

«Без российских девушек, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть класс представительниц других стран: американки заняли первое, третье и шестое места. Кореянки невероятно хороши. Они завершили турнир на втором, четвертом и пятом местах. Японки тоже на хорошем счету», — написала Смит в соцсетях.

В воскресенье, 17 апреля, первое место в женском одиночном катании заняла американка Изабо Левито. Она заработала по сумме двух программ 206,55 балла.

В мужском одиночном катании золото взял тоже американеский фигурист Илья Малинин, набравший 276,11 балла.

Юниорский чемпионат мира в Таллине проходил без российских фигуристов из-за их отстранения от международных соревнований.