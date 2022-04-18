Леонова о словах Арутюняна: «Это хороший знак! Побольше бы таких американцев»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леоновав разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Я думаю, это хороший знак, очень приятная новость на самом деле. Хорошо, что нас поддерживают, побольше бы таких американцев. Повлияет ли это на его карьеру? Я думаю, что тренер в такие ситуации уже вляпывался. Его лишали аккредитации, и еще что-то происходило, поэтому вряд ли как-то будут обращать на это внимание», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

1 марта ISU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сочли это решение дискриминационным. Федерация обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.