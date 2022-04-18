Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:07

Леонова о словах Арутюняна: «Это хороший знак! Побольше бы таких американцев»

Леонова назвала хорошим знаком высказывание Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU
Читать «СЭ» в

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леоновав разговоре с «СЭ» отреагировала на высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Я думаю, это хороший знак, очень приятная новость на самом деле. Хорошо, что нас поддерживают, побольше бы таких американцев. Повлияет ли это на его карьеру? Я думаю, что тренер в такие ситуации уже вляпывался. Его лишали аккредитации, и еще что-то происходило, поэтому вряд ли как-то будут обращать на это внимание», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

1 марта ISU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сочли это решение дискриминационным. Федерация обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Фигурное катание
Алена Леонова
0
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
«На степень величия возраст не влияет». Что Рабинер и другие авторы книг про «Спартак» думают про 100-летие клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жулин о поддержке Арутюняна: «Американцы навязывают образ, что русские — враги»

«Зная ее развязный язык, я не удивлена, но это неприятно». Леонова — о словах с Косторной
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости