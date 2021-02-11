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Психологическая экспертиза признала сына Плющенко и Рудковской вменяемым

11:14
Александр Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Плющенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Адвокат Александр Добровинский сообщил, что психологическая экспертиза признала вменяемым Александра Плющенко, сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё, написанное о Саше Плющенко является ложью, и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям», — цитирует Mash Добровинского.

В прошлом году издание «СтарХит» опубликовало заметку, в которой говорилось, что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Мать Плющенко-младшего, Яна Рудковская подала в суд на издание.

31 января Рудковская рассказал о повторной судебно-психиатрической экспертизе Плющенко-младшего, опубликовав пост у себя в Instagram.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/23551

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