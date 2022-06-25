Щербакова в будущем может вернуться к занятиям по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что не исключает возможность в будущем вновь принять участие в занятиях по брейк-дансу.

25 июня Щербакова приняла участие в баттле по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

«У меня младшая сестра занимается хип-хопом, но у нее также есть брейк-данс, я ходила на ее выступления, прикольно это все выглядело, захотелось попробовать. Не могу сказать, что я сегодня прям брейк-данс пробовала, сейчас была скорее веселая пауза, в которой я почувствовала. В будущем, возможно, попробую совместить занятия по брейк-дансу с фигурным катанием», — сказала Щербакова ТАСС.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу Игр 2024 года, которые пройдут в Париже.