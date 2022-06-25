Камила Валиева провела открытую тренировку по фитнесу в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева провела открытую тренировку по фитнесу в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

«Я очень рада, что так много людей пришло на мою тренировку, — сказала Валиева ТАСС. — Невероятное чувство передавать какие-то свои упражнения и свои тренировки людям. Надеюсь, кому-то они помогут укрепить свое тело, чтобы оно стало стройнее и сильнее. Все так хорошо шло, я бы еще долго вела тренировку, потому что у меня было очень много упражнений, которые я бы хотела показать».

«Все такие трудолюбивые! Здесь даже была моя мама, я немного удивлена. Очень приятно, что сегодня так много народу», — добавила олимпийская чемпионка.

16-летняя фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы.