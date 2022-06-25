Жулин: «Мне сложно ответить, чем бокс может помочь Загитовой в фигурном катании»

Жулин прокомментировал занятия боксом, которые начала Алина Загитова

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин прокомментировал слова Алины Загитовой, которая заявила, что бокс поможет ей в фигурном катании.

«Мне сложно ответить, чем бокс может помочь Загитовой в фигурном катании. Наверное, поможет развить, быстроту, выносливость, резкость, координацию. Бокс — один из самых сложных видов спорта, где дело касается выносливости», — сказал Жулин «Газете.Ru».

25 июня Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.