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Сегодня, 17:14

Жулин: «Мне сложно ответить, чем бокс может помочь Загитовой в фигурном катании»

Жулин прокомментировал занятия боксом, которые начала Алина Загитова
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный российский фигурист и тренер Александр Жулин прокомментировал слова Алины Загитовой, которая заявила, что бокс поможет ей в фигурном катании.

«Мне сложно ответить, чем бокс может помочь Загитовой в фигурном катании. Наверное, поможет развить, быстроту, выносливость, резкость, координацию. Бокс — один из самых сложных видов спорта, где дело касается выносливости», — сказал Жулин «Газете.Ru».

25 июня Загитова провела боксерский мастер-класс в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы. Партнером фигуристки на мероприятии в «Лужниках» стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/25/18005546.shtml
Александр Жулин
Алина Загитова
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