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Сегодня, 16:14

Олимпийская чемпионка Щербакова приняла участие в тренировке по брейк-дансу

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

18-летняя фигуристка повторила несколько базовых элементов, а также исполнила прыжок на полу.

Ранее фигуристка Алины Загитовой и боксер Олег Саитов в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» провели мастер-класс по боксу.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Зимних Олимпийских играх, которые прошли в феврале в Пекине.

Брейк-данс вошел в олимпийскую программу Игр 2024 года в Париже.

Анна Щербакова
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