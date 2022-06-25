Олимпийская чемпионка Щербакова приняла участие в тренировке по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку по брейк-дансу в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

18-летняя фигуристка повторила несколько базовых элементов, а также исполнила прыжок на полу.

Ранее фигуристка Алины Загитовой и боксер Олег Саитов в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» провели мастер-класс по боксу.

Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Зимних Олимпийских играх, которые прошли в феврале в Пекине.

Брейк-данс вошел в олимпийскую программу Игр 2024 года в Париже.