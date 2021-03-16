Щербакова рассказала об отношениях с Загитовой, Трусовой и Косторной

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, в каких отношениях находится с другими фигуристками. По ее словам, у нее много общих интересов с Алиной Загитовой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной.

«С Загитовой, Трусовой и Косторной нас объединяет фигурное катание. Благодарю этому виду спорту мы все встретились. С Алиной я познакомилась шесть лет назад, а с Сашей и Аленой мы одного возраста. Поэтому мы все время вместе ездили на различные соревнования. Мы все разные, но у нас много общих интересов. Мы можем общаться не только о фигурном катании, мы разговариваем на абсолютно разные темы», — рассказала Щербакова в интервью Cosmopolitan.

Щербакова, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, вошла в состав сборной России для участия в предстоящем чемпионате мира. Турнир пройдет в Стокгольме 22-28 марта.