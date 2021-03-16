Жулин не считает американцев фаворитами чемпионата мира по фигурному катанию в танцах на льду

Тренер российской танцевальной пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов Александр Жулин не согласился с тем, что американцы являются главным фаворитами чемпионата мира.

После чемпионата США заокеанские СМИ очень высоко оценили выступление Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, а также серебряных призеров Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса. Они набрали 224,5 и 223 балла соответственно — это выше их прошлогодних результатов и баллов россиян на финале Кубка России (217,51).

— Форма Синициной/Кацалапова? Было хорошо, а завтра — посмотрим. Мы пока сидим в Новогорске на изоляции, завтра только начнем тренировки. Здоровье никого не беспокоит, с этим все тоже нормально. С моим здоровьем — тоже. В Стокгольм я лечу, но по правилам «пузыря» пока мало что известно.

— За океаном встречаются мнения, что американцы в танцах — фавориты, от них точно ждут золота. Что скажете?

— А вы меньше читайте. Кто фаворит? Надо приехать на турнир, посмотреть, пока сложно сказать, кто в какой форме. Пока мы больше занимались подготовкой своих спортсменов.

Чемпионат мира в Швеции пройдет с 24 по 28 марта.

(Дмитрий Кузнецов)