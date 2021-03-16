Сын Плющенко хочет поучаствовать в пяти Олимпиадах

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр рассказал, что хотел бы поучаствовать в пяти Олимпиадах.

Во время интервью Olympic Channel Плющенко спросил у сына, известного как Гном Гномыч, сколько он хочет пройти Олимпиад.

«Пять», — ответил мальчик.

На вопрос о кумире 8-летнего Александра, он указал рукой на отца. Интервью проходило на английском языке.