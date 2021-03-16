Сын Плющенко хочет поучаствовать в пяти Олимпиадах
14:20
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр рассказал, что хотел бы поучаствовать в пяти Олимпиадах.
Во время интервью Olympic Channel Плющенко спросил у сына, известного как Гном Гномыч, сколько он хочет пройти Олимпиад.
«Пять», — ответил мальчик.
На вопрос о кумире 8-летнего Александра, он указал рукой на отца. Интервью проходило на английском языке.
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...