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Щербакова показала, как борется со скукой на самоизоляции. У нее шикарная растяжка

16:32
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова показала, как борется со скукой на самоизоляции. Она поделилась роликом, на котором демонстрирует свою растяжку.

16-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы. Напомним, что фигуристы сборной России должны собраться в Новогорске в ближайшее воскресенье и приступить к тренировкам.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

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