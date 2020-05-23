Щербакова показала, как борется со скукой на самоизоляции. У нее шикарная растяжка

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова показала, как борется со скукой на самоизоляции. Она поделилась роликом, на котором демонстрирует свою растяжку.

16-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы. Напомним, что фигуристы сборной России должны собраться в Новогорске в ближайшее воскресенье и приступить к тренировкам.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.