Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку
18:19
Российская фигуристка Анна Щербакова выразила благодарность болельщикам за поддержку. Сообщение опубликовано в Instagram. Ранее она снялась с «Гран-при» в Москве из-за пневмонии.
«За последние дни я прочитала множество добрых пожеланий и почувствовала вашу поддержку, когда она была мне очень нужна, — написала спортсменка. — Спасибо каждому».
Также фигуристка показала подарки от болельщиков. 16-летняя Анна Щербакова — серебряный призер чемпионата Европы и финала Гран-при-2020. Двукратная чемпионка России, серебряный призер юниорского чемпионата мира.
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