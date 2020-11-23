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Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку

18:19
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Российская фигуристка Анна Щербакова выразила благодарность болельщикам за поддержку. Сообщение опубликовано в Instagram. Ранее она снялась с «Гран-при» в Москве из-за пневмонии.

«За последние дни я прочитала множество добрых пожеланий и почувствовала вашу поддержку, когда она была мне очень нужна, — написала спортсменка. — Спасибо каждому».

Также фигуристка показала подарки от болельщиков. 16-летняя Анна Щербакова — серебряный призер чемпионата Европы и финала Гран-при-2020. Двукратная чемпионка России, серебряный призер юниорского чемпионата мира.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CH7q2ZBJpG5/

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